2021-09-13T08:37:19+03:00
2021-09-13T08:37:19+03:00
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2021
https://1prime.ru/society/20210913/834671062.html
Россияне назвали лучшие страны для жизни
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Большинство россиян (41%), при возможности выбрать для жизни какую угодно страну в мире, выбрали бы Россию, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob. В 2010 году этот... ПРАЙМ, 13.09.2021
миграция, россия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян (41%), при возможности выбрать для жизни какую угодно страну в мире, выбрали бы Россию, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
В 2010 году этот показатель составлял только 23%.
SuperJob выяснили, что 7% респондентов предпочли бы жить в Соединенных Штатах (11 лет назад желающих было 5%).
В топ-5 стран для жизни у россиян также вошли:
- Канада,
- Италия,
- Швейцария — их выбрали по 4% опрошенных.
- Германию выбрали 3% респондентов.
Граждане РФ также называли привлекательными для жизни такие страны, как Австралия, Испания, Великобритания, Чехия и Франция.
Среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин, чем мужчин — 45% и 39% соответственно.