МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян (41%), при возможности выбрать для жизни какую угодно страну в мире, выбрали бы Россию, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob. Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник

В 2010 году этот показатель составлял только 23%.

SuperJob выяснили, что 7% респондентов предпочли бы жить в Соединенных Штатах (11 лет назад желающих было 5%).

В топ-5 стран для жизни у россиян также вошли:

Канада,



Италия,

Швейцария — их выбрали по 4% опрошенных.



Германию выбрали 3% респондентов.

Граждане РФ также называли привлекательными для жизни такие страны, как Австралия, Испания, Великобритания, Чехия и Франция.

Среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин, чем мужчин — 45% и 39% соответственно.