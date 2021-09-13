МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 18 178 до 7 158 248, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 178 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 366 (7,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 7 158 248 случаев заболевания, темп прироста составляет 0,25%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805), Подмосковье (758).

Наименьшее число новых случаев заболевания зафиксировано в Магаданской области — 24, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 11.

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки — в Республике Алтай, он составляет 0,12%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай — 0,12%; 2. Москва, Республика Бурятия — 0,13%; 3. Санкт-Петербург — 0,14%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 12 469 человек после COVID-19, за все время — 6 402 126, в том числе в Москве за сутки выписаны 1259 человек, Подмосковье — 653, Свердловской области — 447.

За сутки в России подтверждены 719 смертей с COVID-19, за все время — 193 468. В частности, в Москве — 41, Санкт-Петербурге — 39, Свердловской области — 35.