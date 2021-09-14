Врач-инфекционист Поздняков: на "четвертую волну" коронавируса могут наложиться сезонные инфекции
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Новая осенняя волна короноавируса не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции, кроме того, в связи с началом учебного года больше начнут болеть дети, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же "дельта" штамм, возможно "дельта-плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста", — сказал Поздняков.
Он также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью, так называемых микст-инфекций. Но как поведет себя в таких условиях дельта-штамм, пока неизвестно: исследования относительно такого одновременного заражения ранее были связаны с "диким" штаммом коронавируса, пояснил врач.
Но тяжесть будет не меньшей, чем летом, продолжил он; кроме того, может быть больше заболевших среди детей: начался учебный год, работают школы и детские сады. Вакцинированные, продолжи Поздняков, также будут болеть, но легче, чем неиммунные пациенты — без тяжести и, как следствие, без госпитализаций.
"Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца", — сказал собеседник агентства, предположив при этом довольную низкую вероятность локдауна. По его словам, врачи сегодня готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если всё население продолжит соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет.
"Еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами, до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть", — заключил врач.
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