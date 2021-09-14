МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Новая осенняя волна короноавируса не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции, кроме того, в связи с началом учебного года больше начнут болеть дети, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. В России предложили сделать обязательными три выходных после прививки

"Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же "дельта" штамм, возможно "дельта-плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста", — сказал Поздняков.

Он также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью, так называемых микст-инфекций. Но как поведет себя в таких условиях дельта-штамм, пока неизвестно: исследования относительно такого одновременного заражения ранее были связаны с "диким" штаммом коронавируса, пояснил врач.

Но тяжесть будет не меньшей, чем летом, продолжил он; кроме того, может быть больше заболевших среди детей: начался учебный год, работают школы и детские сады. Вакцинированные, продолжи Поздняков, также будут болеть, но легче, чем неиммунные пациенты — без тяжести и, как следствие, без госпитализаций.

"Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца", — сказал собеседник агентства, предположив при этом довольную низкую вероятность локдауна. По его словам, врачи сегодня готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если всё население продолжит соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет.

"Еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами, до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть", — заключил врач.

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