МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. При недомогании во время обострения сезонных заболеваний рекомендуется сдать два теста — на грипп и коронавирус. Этот шаг даст возможность определить лучшую терапию в конкретном случае. Об этом рассказал URA.RU терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В Финляндии протестируют вакцины от COVID на детях старше шести месяцев

"Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", — объяснил он.

Врач добавил, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции лечат практически одинаковым набором медикаментов. "Лечение общее. Аспирин, анальгин, найз, пенталгин — все что угодно, чтобы не было температуры. А на третий день тест. Если это легкий вирус, то заболевание просто прекратится на третий день", — сказал Жемчугов.

Инфекционист, главврач сети клиник "Династия" отметила, что пациент с признаками ОРВИ считается как подозрительный по коронавирусу.

"На практике, конечно, если человек перенес ковид или вакцинирован, вероятность заболевания коронавирусной инфекции у него есть, но значительно ниже у лиц с антителами. Легкие формы новой коронавирусной инфекции ничем не отличаются от обычного ОРВИ. Но для кого-то это легко, а для кого критично", — объяснила она.

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