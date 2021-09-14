МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 17 837 до 7 176 085, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 837 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1148 (6,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 176 085 случаев. Темп прироста составляет 0,25%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796).

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 23, Ненецком автономном округе — 10, Чукотском автономном округе — 5.

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,1%, Санкт-Петербург, Республика Алтай, Республика Бурятия — 0,14%.

Московская область, Карачаево-Черкесская Республика — 0,18%.

За сутки в России выписаны 15 907 человек после COVID-19, за все время — 6 418 033, в том числе в Москве — 1362, Подмосковье — 744, Санкт-Петербурге — 702.

За сутки в России подтверждена 781 смерть пациентов с COVID-19, за все время — 194 249, в частности, в Москве за сутки скончались 47 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 37, Свердловской области — 36.