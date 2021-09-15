МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Причин не выдать кассовый чек у продавца может быть масса, и почти все они образуют состав административного правонарушения. Для покупателя такой сценарий чреват тем, что он не сможет воспользоваться правом на обмен и возврат покупки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист рассказал, за что банк может арестовать ваш счет

"Когда покупателю не выдаётся чек, это означает, что по тем или иным причинам продавец хочет сокрыть произведённую финансово-хозяйственную операцию", — считает эксперт.

Это могут быть, как причины личного характера: банальное желание заработать — продал товар, потом докупил дешевле такой же, а разницу положил в карман. Также продавец может иметь указание и от своего руководства — при удобном случае не пробивать чек. Так можно занизить объём реализованной продукции и получить неучтенную наличность, поясняет Соловьев.

Бывает и так, что чек не пробивают по причине неисправности кассового аппарата. К примеру, выставленное на аппарате время не совпадает с реальным. По словам юриста, допустимое отклонение составляет лишь 5 минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями Федерального закона "О порядке исчисления времени".

Все указанные случаи, по словам Соловьева, образуют состав административного правонарушения.