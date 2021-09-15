Юрист Соловьев рассказал, почему продавец может не выдать вам чек на кассе
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Причин не выдать кассовый чек у продавца может быть масса, и почти все они образуют состав административного правонарушения. Для покупателя такой сценарий чреват тем, что он не сможет воспользоваться правом на обмен и возврат покупки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Когда покупателю не выдаётся чек, это означает, что по тем или иным причинам продавец хочет сокрыть произведённую финансово-хозяйственную операцию", — считает эксперт.
Это могут быть, как причины личного характера: банальное желание заработать — продал товар, потом докупил дешевле такой же, а разницу положил в карман. Также продавец может иметь указание и от своего руководства — при удобном случае не пробивать чек. Так можно занизить объём реализованной продукции и получить неучтенную наличность, поясняет Соловьев.
Бывает и так, что чек не пробивают по причине неисправности кассового аппарата. К примеру, выставленное на аппарате время не совпадает с реальным. По словам юриста, допустимое отклонение составляет лишь 5 минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями Федерального закона "О порядке исчисления времени".
Все указанные случаи, по словам Соловьева, образуют состав административного правонарушения.
https://1prime.ru/society/20210915/834655215.html