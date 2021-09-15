МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. О новом локдауне из-за распространения коронавируса речи не идет, звявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Число случаев COVID-19 в России выросло на 18 841

"Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас", — сказал Песков.

Эксперты расходятся во мнениях по поводу наступления новой волны COVID-19, на это счет есть разные точки зрения, подчеркнул он. "Вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится", — отметил Песков.