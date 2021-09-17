МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Одной из самых популярных вакансий в России оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи — до 84 тысяч рублей, а водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде — до 104 тысяч рублей, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Авиакомпании намерены бороться за пилотов

"Сервис "Работа.ру" изучил самые популярные вакансии от работодателей со всей России и выяснил, в каком регионе соискателям готовы платить больше. Одной из самых популярных вакансий оказался продавец-кассир. Наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи — в среднем до 84 000 рублей, а в Калининграде — до 73 000 рублей. Средний оклад до 67 000 рублей готовы платить в Казани", — говорится в сообщении.

При этом в Хабаровске такие работники могут получать до 65 тысяч рублей, а по 60 тысяч рублей продавец-кассир может зарабатывать во Владивостоке и Перми. Также одной из востребованных вакансий стала профессия комплектовщика, для этих работников самую высокую зарплату предлагают в Москве — до 100 тысяч рублей, на втором месте — Волгоград и Владивосток, где комплектовщикам предлагают 74 тысячи и 71 тысяча рублей соответственно.

"Водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде — до 104 000 рублей. Чуть меньше предлагают работникам в Красноярске, здесь они могут получать до 98 000 рублей. В Омске водителям готовы платить до 80 000 рублей, а во Владивостоке — до 65 000 рублей", — добавили в сообщении. Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Грузчики также могут рассчитывать на высокий доход в некоторых регионах. Так, например, в Екатеринбурге таким работникам в среднем предлагают до 69 тысяч рублей, а в Челябинске — до 65 тысяч рублей, а на третьем месте оказался Красноярск со средним максимальным доходом до 52 тысяч рублей.

"Разнорабочим самую большую среднюю зарплату предлагают в Ростове-на-Дону — до 73 000 рублей в месяц. А в Нижнем Новгороде такие сотрудники могут зарабатывать в среднем до 57 000 рублей", — подытожили эксперты.