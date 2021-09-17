ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. В США официально подтвердили, что проведут виртуальный саммит по COVID-19 "на полях" ГА ООН 22 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее об этом сообщала газета Washington Post.

"Эта встреча будет посвящена расширению и укреплению наших общих усилий в победе над COVID-19 и наращиванию прогресса, достигнутого в ходе предыдущих международных мероприятий", — сообщила пресс-служба администрации президента США.

Основными темами саммита должны стать вакцинация, спасение жизней, восстановление и укрепление действующих финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.

76-ая Генеральная Ассамблея ООН назначена на 21-30 сентября.