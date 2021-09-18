МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. В редких случаях человеку необходимо ревакцинироваться от COVID-19 раньше указанного Минздравом срока в шесть месяцев, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Путин призвал россиян вовремя ревакцинироваться

"Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи", – сказал он.

Кроме того, если человек собирается поехать в другую страну, при определенных условиях ему также можно сделать повторную прививку до того, как пройдет шесть месяцев после первой.

"Это разумно, если уже подходит срок ревакцинации. Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться", — отметил иммунолог. Минпромторг пообещал увеличение выпуска вакцин от COVID в России

При этом человек должен рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации до въезда в другую страну. "Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет", – сказал Крючков.

"С учетом тех данных, которые у нас имеются, никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации. На сегодняшний день шесть месяцев – разумный, рациональный срок. Но я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает", – объяснил он.

По мнению эксперта, в будущем, возможно, молодые здоровые люди будут проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции через восемь-девять месяцев, а пожилые – через четыре-пять месяцев. Однако утверждать это с уверенностью пока нельзя, потому что соответствующие исследования еще только проводятся, добавил он.

Читайте также:

Почти 47,5 миллиона россиян привились первым компонентом вакцины от COVID