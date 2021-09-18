МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Подъем заболеваемости COVID-19 этой осенью точно будет. Но, скорее всего, показатели заболеваемости им не будут такими высокими, как в прошлом году, поскольку иммунитет у части населения уже натренирован. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

"Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован", — сказал он.

Тимаков добавил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России формируется в основном естественным путем.

"Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку", — обнадежил россиян Тимаков.