МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Подъем заболеваемости COVID-19 этой осенью точно будет. Но, скорее всего, показатели заболеваемости им не будут такими высокими, как в прошлом году, поскольку иммунитет у части населения уже натренирован. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
"Осенью однозначно будет подъем заболеваемости, но я надеюсь, что она не будет такой высокой, как в прошлом году, так как иммунитет уже натренирован", — сказал он.
Тимаков добавил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России формируется в основном естественным путем.
"Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку", — обнадежил россиян Тимаков.
https://1prime.ru/society/20210918/834736550.html
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