МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. В ЦИК не поступали жалобы по видеонаблюдению

Он проголосовал через свой телефон в помещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, открытом в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной.

"В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах, в формате эксперимента, и впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГ, несмотря на огромное количество количество DDOS-атак, хакерских атак. Тем не менее, дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным", — сказал Собянин.

Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины. Как сообщал РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух, в Москве атаки велись как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн- голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Он сообщал, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.

Собянин добавил, что одной из главных проблем современности являются "деполитизация общества и падение явки на выборах". "Это тренд, который мы видим по всему миру, особенно он присущ для крупных городов мира и нашей страны. Повысить явку и активность избирателей достаточно сложно, даже если проводятся очень конкурентные выборы, явка остается невысокой, — это очень плохо, когда на уровне муниципалитетов, районов, государства решение за нас принимает меньшинство, меньшинство людей формируют властные органы, местные органы управления, таким образом, за нас, по сути дела, решают судьбу многих проектов, собственно, судьбу нашего города и страны", — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что электронное голосование позволяет значительно активизировать избирателей, упростить процедуру голосования, сделать ее комфортной и современной.

"Мы уже видим, (что) в этом году, где впервые применяется в таком массовом масштабе электронное голосование, что явка на выборах в Государственную думу будет выше, чем она была в 2016 году. Именно в первую очередь благодаря электронному голосованию. Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования. На сегодняшний час количество людей, проголосовавших в электронном виде в Москве приближается к 1,5 миллиона человек, это действительно большая уже цифра", — сказал он.

Собянин отметил, что как и за выборами на обычных избирательных участках, за онлайн-голосованием наблюдает Общественный штаб. "Сама сердцевина ДЭГ находится здесь вместе с бюллетенями, которые копируют электронное голосование, — прямо здесь, в центре Общественного штаба наблюдения, что гарантирует надежность и беспристрастность этого голосования", — сказал он.

Собянин ознакомился с работой общественного штаба и пообщался с наблюдателями. "На избирательных участках работают около 16 тысяч наблюдателей, координирует всю работу Общественный штаб по контролю за выборами в городе Москве. Это уже отлаженный механизм: работают системы видеокамер, рабочие места созданы специально для того, чтобы наблюдать каждый участок и каждую процедуру. Выражаю огромную благодарность этим людям, которые по призыву души активно работают над тем, чтобы не было даже попыток манипуляций голосов, отклонения от тех законодательных норм, которые установлены для голосования. Спасибо общественному штабу, наблюдателям, всем активистам, которые делают наши выборы честнее и прозрачнее", — заключил мэр. В ЕР рассказали о влиянии трехдневного голосования на явку

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве включает более 300 мест для видеоконтроля за ходом голосования на 3,6 тысячи избирательных участков. Для видеонаблюдателей от Общественного штаба предусмотрено 50 рабочих мест с компьютерами, на которые выведена видеотрансляция, для видеонаблюдателей от кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы и мундепутаты по одномандатным округам — 215. Кроме того, в центр видеонаблюдения будет обеспечен свободный доступ граждан: для москвичей приготовлено 50 мест. В штабе могут находиться только граждане с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса, перенесенный вирус или отрицательный ПЦР-тест.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 году проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Более 2 миллионов москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.