ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи считает, что полный цикл вакцинации рМНК средствами от коронавируса может потребовать трех прививок.

"Я думаю, в конечном итоге, когда мы оглянемся на это, будет так, что правильный режим будет включать третий укол", — заявил он изданию The Telegraph. Инфекционист дал прогноз по динамике COVID этой осенью

Врач высказался в поддержку идеи бустерных прививок. По его словам, когда вопрос будет изучен, вполне может оказаться, что правильный режим вакцинирования, "по крайней мере для мРНК вакцин таких, как Pfiser", — это две дозы с разницей 3-4 недели и через несколько месяцев — третья.

Фаучи заявил, что коронавирус многократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно. По мнению Фаучи, есть надежда, что пандемия закончится весной.