МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике на предмет возможного появления оттуда коронавируса SARS-CoV-2, заявил РИА Новости научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, крупный китайский историк У Эньюань. Врач рассказал, почему растет заболеваемость коронавирусом в России

По словам У Эньюаня, поскольку он историк, а не биолог, то не может сказать, например, был ли создан в лабораторных условиях коронавирус SARS-CoV-2, который сейчас циркулирует в мире.

"Однако, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на базе Форт-Детрик неоднократно нарушались правила безопасности, из-за чего имели место вспышки респираторных инфекций у жителей расположенных поблизости домов престарелых, а выявленные у них симптомы напоминали симптомы коронавирусной инфекции. Уже это порождает закономерный вопрос: а не связан ли коронавирус с этой базой? Поэтому мы надеемся, что группа экспертов ВОЗ проведет расследования в биологической лаборатории в Форт-Детрике так же, как она это делала в Ухане", — сказал собеседник агентства.

В субботу исполнилось 90 лет "Мукденскому инциденту" — провокации на Южно-Маньчжурской железной дороге, устроенной японскими военными и использованной Токио в качестве предлога для вторжения Квантунской армии на северо-восток Китая. По мнению многих китайских историков, именно дата 18 сентября 1931 года должна считаться днем начала Второй мировой войны.

У Эньюань был участником международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел в Хабаровске 6-7 сентября. РИА Новости было одним из организаторов форума. Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в апреле нынешнего года в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.

В мае первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ России, могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он также сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.