МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. В сентябре, когда еще достаточно тепло и можно отправиться в лес на прогулку, в поход или за грибами, у клещей наступает второй период активности, предупредила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина. Подмосковье этим летом столкнулось с нашествием мошки

По ее словам, этот период начинается примерно с середины августа. В основном речь идет о клещах рода Ixodes, которые переносят те же заболевания, что и весной: энцефалит и боррелиоз – а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак.

Клещи становятся активными при девяти градусах. От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, то клещи не умирают, и при следующем потеплении оживляются снова.

Вместе с тем, осенью, в отличие от весны, клещи активизируются не на всей территории России. Названы самые необходимые в отпуске лекарства

"Осенний пик все же менее опасен, поскольку численность клещей меньше. Также второй пик не затрагивает Урал, Сибирь и Дальний Восток. Там обитают иные клещи, у них не бывает осенней активности. Бывают единичные случаи, так что заболевание возможно, но это редкое явление. А вот в европейской части – это полноценная беда. Причина кроется в цикле развития клещей. Молодые особи активизируются во второй половине лета, они пробуют напитаться сразу же", – сказала Шашина.

Чтобы не подцепить клеща, важно соблюдать меры предосторожности. В группе риска не только грибники, но и туристы, отдыхающие, все те, кто заходит в лес и не соблюдает правила профилактики.

"Основное правило: клещи ожидают своих жертв на травинках, они нападают снизу, с голени, после чего ползут вверх. Их цель – кожа под одеждой, чтобы потом присосаться в тех местах, где есть складки кожи, они часто оказываются подмышкой, в паху, иногда любят область в районе лопатки, где одежда плотно прижата к телу. Иногда могут присосаться и на лице возле глаз. Так что для похода в лес необходимы длинные брюки, заправленные в сапоги или в носки с плотной резинкой. Клещ поползет вверх и деться ему будет некуда. Он не сможет проникнуть под брюки между ними и обувью", – рассказала эксперт.

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