МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Размеренное возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений увеличивает и спрос на сотрудников, в том числе и с необычными умениями — например, в Тюмени ищут жизнерадостного администратора в салон пилинга рыбками, а в Челябинске остро необходим честный распиловщик свиных туш, следует из анализа рынка труда, сделанного специалистами исследовательского центра сервиса Зарплата.ру для РИА Новости. Исследование выявило, в какой отрасли вакансий вдвое больше соискателей

"К осени активность работодателей традиционно увеличивается – растёт число размещенных вакансий. Среди них встречаются и необычные вакансии. Так, крытый аквапарк в Тюмени ищет жизнерадостного администратора фиш-пилинга для "предоставления услуги пилинга рыбками гарра руфа посетителям аквапарка", — рассказали эксперты.

Они уточнили, что в компании надеются найти сотрудника с опытом работы с рыбками гарра руфа на зарплату от 17 тысяч рублей.

Уральская сеть магазинов для строительства и ремонта ищет личного помощника на зимнюю рыбалку, который "хочет превратить хобби в работу". Опытный рыбак будет доставлять на место руководителя, разбивать и обустраивать лагерь, содержать технику в исправности, а также участвовать в зимней ловле. За работу с двухнедельными командировками работодатель готов предложить официальное трудоустройство и доход до 45 тысяч рублей.

Мясоперерабатывающая компания из Челябинской области ищет честного распиловщика свиных туш – вакансия доступна пенсионерам и кандидатам без опыта. Соискатель, готовый пилить туши 5 дней в неделю, может рассчитывать на спецодежду за счет работодателя, питание в производственной столовой, доставку служебным транспортом и зарплату от 35 тысяч рублей.