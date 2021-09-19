МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии предупреждают о том, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей. Об этом сообщает ВВС News.

По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

Ученые считают, что пандемия COVID-19 повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.

Отмечается, что всплеск заболеваемости произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает легко — как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать бронхиолит, воспаление нижних отделов легких.