ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи в интервью CNN заявил, что миллион смертей от коронавируса в стране не является "неизбежностью". Он считает, что расширение вакцинации может удержать страну от достижения этой цифры. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со штаммом "мю" в России

Пандемия уже унесла жизни свыше 670 тысяч человек в США, убив каждого пятисотого американца. Заболеваемость и смертность в стране вновь демонстрируют тенденцию к росту в связи с распространением новых штаммов.

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю, что это нечто неизбежное… У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальном мире, которые безопасны. Если подавляющая пропорция нашего населения вакцинируется, то мы такого совсем не увидим", — ответил Фаучи на вопрос, насколько вероятно достижение отметки в миллион умерших.

Он напомнил, что в США остаются 70 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но ею пока не охвачены. Если обеспечить вакцинацию большинства из них, сметрность в стране пойдет на спад, считает он.

Ученый, который ранее публично выступал за всеобщую ревакцинацию, не стал спорить с решением экспертной комиссии медицинского регулятора FDA, рекомендовавшей третью дозу вакцины Pfizer только тем, кто старше 65 лет или имеет высокие риски заболеть COVID-19. Фаучи, однако, предположил, что позиция властей может эволюционировать по мере накопления данных в ближайшие несколько недель или месяцев.