В России могут появиться каникулы в октябре для проведения выборов
Клишас: в парламенте готовы обсудить идею о каникулах в октябре для проведения выборов
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой об установке каникулярной недели в октябре для проведения выборов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Всё требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов", — сказал он.
https://1prime.ru/society/20210919/834739129.html
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