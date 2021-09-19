МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой об установке каникулярной недели в октябре для проведения выборов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Всё требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов", — сказал он.