ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы предотвратить превращение пандемии в фактор постоянной угрозы. Он также признает, что все коллективные меры, которые принимались до сих пор, оказались запоздалыми и недостаточными. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со штаммом "мю" в России

"Все это слишком мало и слишком поздно. Факт состоит в том, что международное сообщество не смогло сплотиться перед лицом COVID-19. Мы видим разные стратегии разных стран. И у нас есть совершенно неприемлемая ситуация, когда одна страна, как моя (Португалия), добилась больших успехов, провакцинировав 80% своего населения, а есть страны в Африке, где привиты менее 2%", — сказал он в интервью CNN.

По мнению Гутерреша, диспропорции в вакцинации усугубили как раскол мира по линии "богатый север — бедный юг", так и "глобальные геостратегические" противоречия, где водораздел проходит между США и Китаем.

Он также предупредил об опасности того, что новые штаммы могут нейтрализовать существующие вакцины и превратить COVID-19 в болезнь, которая, как грипп, будет постоянно присутствовать в мире со всеми вытекающими последствиями для мировой экономики. В США оценили, можно ли избежать миллион смертей от COVID

"Нам нужно любой ценой этого избежать. Я думаю, что осознание этого растет, и надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы увидим эффективный прогресс в отношении программ вакцинации", — сказал Гуттереш.

Генсек ООН дал интервью CNN в преддверии недели высокого уровня на сессии Генассамблеи ООН, где одной из основных тем должно стать противодействие пандемии COVID-19.