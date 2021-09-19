ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) США Фрэнсис Коллинз заявил, что будет удивлен, если американские власти в ближайшее время не примут решения о расширении масштабов ревакцинации от COVID-19. Генсек ООН назвал запоздалой борьбу мирового сообщества с COVID

В пятницу экспертная комиссия медицинского регулятора FDA, рекомендовала третью — бустерную — дозу вакцины Pfizer только тем, кто старше 65 лет или относится к группам повышенного риска, связанного с COVID-19.

"Я думаю, что большая новость на самом деле состоит в том, что было одобрено начало применения бустеров… Меня удивит, если в ближайшие несколько недель не станет ясно, что применение бустеров должно быть расширено", — сказал Коллинз в интервью телеканалу Fox News.

Схожий прогноз дал главный американский инфекционист Энтони Фаучи. В интервью CNN он предположил, что позиция медицинских властей может "эволюционировать" по мере накопления данных в ближайшие несколько недель или месяцев.