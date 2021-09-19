ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. В американском штате Техас разбился военный самолет, повредив два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт, который расположен в предместье Далласа.

"Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам", — сообщили пожарные в Twitter.

По предварительным данным, аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет.