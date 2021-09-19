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2021

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В США разбился военный самолет

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В американском штате Техас разбился военный самолет, повредив два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт, который расположен в предместье Далласа. "Два дома... ПРАЙМ, 19.09.2021

происшествие, самолет, сша, новости, общество

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60