2021-09-19T20:19:00+03:00
2021-09-19T20:27:16+03:00
2021-09-19T20:19:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210919/834739376.html
В США разбился военный самолет
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В американском штате Техас разбился военный самолет, повредив два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт, который расположен в предместье Далласа. "Два дома... ПРАЙМ, 19.09.2021
происшествие, самолет, сша, новости, общество
https://1prime.ru/images/83242/49/832424900.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/49/832424900.jpg
https://1prime.ru/images/83242/48/832424897.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/48/832424897.jpg
https://1prime.ru/images/83242/48/832424894.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/48/832424894.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. В американском штате Техас разбился военный самолет, повредив два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт, который расположен в предместье Далласа.
"Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам", — сообщили пожарные в Twitter.
По предварительным данным, аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет.