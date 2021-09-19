МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Регулярная физическая активность помогает дольше оставаться здоровым, при этом не обязательно заниматься каким-то конкретным видом спорта — положительные свойства есть у них всех, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги. Вирусолог рассказал о людях, которые не могут заразиться коронавирусом

"Кроме очевидных достоинств этого вида спорта, таких как гибкость, сила, внимание к своему телу и мыслям, у йоги есть и другие положительные свойства. Например, регулярная практика йоги укрепляет сердце и улучшает кровообращение. Также регулярная расслабляющая вечерняя практика помогает подготовить организм ко сну и улучшает его качество", — отмечают эксперты.

Танцы также отличный способ поддерживать свой организм здоровым. "Занятия танцами делают тело сильнее, улучшают мышечную функцию, способствуют развитию гибкости и балансу. Кроме того, танцы положительно влияют на когнитивные способности и даже улучшают память", — рассказали они.

Бег — отличное решение для тех, кто любит проводить много времени на улице. Бег положительно сказывается на работе легких и сердечно-сосудистой системы. Пробежки также помогают бороться с депрессией и стрессом.

Длительные прогулки также могут принести много пользы для физического и ментального здоровья, при этом требуя минимальных усилий. Прогулки — первое и самое простое решение для борьбы с лишним весом. Исследования показывают, что ходьба даже помогает побороть тягу к сладкому и препятствует образованию артрита.

"Очень часто люди занимаются растяжкой только перед бегом и выполнением других физических упражнений. Однако растяжка может стать самостоятельной спортивной активностью. Ежедневная практика позволяет мышцам оставаться гибкими и сильными, а также помогает справиться с мышечным напряжением", — заключили эксперты.