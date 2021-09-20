МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Чувствительность компьютерной томографии к COVID-19, способность выявить это заболевание в десятки раз выше, чем у обычного рентгеновского исследования, рассказал в интервью радио Sputnik врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики клинической больницы "РЖД-Медицина" во Владивостоке Андрей Бобков. Вирусолог рассказал о людях, которые не могут заразиться коронавирусом

По его словам, там, где рентгенолог может видеть нормальную картину легочной ткани, на компьютерной томографии именно в этом месте могут быть изменения.

"Чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель, падение сатурации", – уточнил Бобков.

Он добавил, что такое исследование дает больше диагностических ответов. "Если рентген – это 2D изображение, то КТ – это объемное 3D изображение. По всем рекомендациям, КТ – метод выбора при обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией", — объяснил врач.

В отличие от рентгенографии, КТ сканирует органы послойно, как бы "нарезая" тело человека, что позволяет программе сформировать объемное изображение

Доза излучения, получаемая пациентами во время обследования, не критична и не вызывает осложнений. Однако врач назвал основные противопоказания для проведения КТ и рентгенографии.

"Самое главное противопоказание при рентгенографии – это беременность, потому что радиация может повлиять на плод. В какой-то мере кормление грудью является относительным противопоказанием. Наличие металлоконструкций, кардиостимуляторов, различных штифтов в организме никак не влияет на проведение исследования. При КТ наличие металлических инородных тел в обследуемой зоне может давать помехи, но для пациента это безопасно. Пациентам с холтером (прибор для мониторинга работы сердца в течение суток, – Прим. ред.) приходить нельзя, просто аппаратура выйдет из строя", – предупредил Бобков.

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