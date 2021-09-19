Эксперт Роспотребнадзора: случаев заболевания штаммом "мю" в России не выявлено
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Эксперт Роспотребнадзора заявил, что случаев заболевания штаммом "мю" в России не выявлено.
https://1prime.ru/society/20210919/834738914.html
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Эксперт Роспотребнадзора заявил, что случаев заболевания штаммом "мю" в России не выявлено.
https://1prime.ru/society/20210919/834738914.html
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