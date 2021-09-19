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2021-09-19T14:28:49+03:00

2021-09-19T14:24:00+03:00

2021

https://1prime.ru/society/20210919/834738914.html

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со штаммом "мю" в России

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Эксперт Роспотребнадзора заявил, что случаев заболевания штаммом "мю" в России не выявлено. ПРАЙМ, 19.09.2021

пандемия коронавируса, новый штамм covid-19, коронавирус, новости, здоровье, общество

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60