ЦИК опубликовал данные по результатам обработки 99% протоколов
ЦИК: "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 49,82%, после обработки 99% протоколов
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Единая Россия" удерживает первенство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ — вторая с 19,00%, ЛДПР — на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, согласно данным ЦИК.
Также в пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия —за правду" — 7,42%, а также "Новые люди"- 5,35%.
Предварительно, в нижнюю палату парламента, преодолев барьер в 5%, проходят пять партий.
https://1prime.ru/society/20210920/834742986.html
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