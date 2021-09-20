МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Единая Россия" удерживает первенство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ — вторая с 19,00%, ЛДПР — на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, согласно данным ЦИК.

Также в пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия —за правду" — 7,42%, а также "Новые люди"- 5,35%.

Предварительно, в нижнюю палату парламента, преодолев барьер в 5%, проходят пять партий.