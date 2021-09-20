Глава ЦИК Памфилова заявила, что выборы в России состоялись
ПАМФИЛОВА ЗАЯВИЛА, ЧТО ВЫБОРЫ В РФ СОСТОЯЛИСЬ
https://1prime.ru/society/20210920/834743560.html
Повышение цен в России
Цена гречки впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Украина готовится к возможной потере российского транзита газа
Пандемия коронавируса
Число выявленных случаев COVID в России выросло за сутки на 19 744
Криптовалюты
Эксперт спрогнозировал динамику биткоина до конца года
Пенсии
В ПФР назвали главные схемы мошенников для обмана пенсионеров
Цены на бензин
Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю снова снизились
Авто
В России ОСАГО начали считать по новым тарифам
Торги
Индекс РТС опустился ниже 1700 пунктов вперыве с 1 сентября
Отношения России и Белоруссии
Лукашенко рассказал о поддержке со стороны России в период санкций
Кибербезопасность
Роскомнадзор усилит поиск запрещенного контента
Северный поток-2
Регулятор ФРГ разъяснил порядок принятия решения по "Северному потоку-2"
ПАМФИЛОВА ЗАЯВИЛА, ЧТО ВЫБОРЫ В РФ СОСТОЯЛИСЬ
https://1prime.ru/society/20210920/834743560.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.