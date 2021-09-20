МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) считает, что в рамках нынешней эпидемиологической ситуации в Норвегии COVID-19 можно поставить в один ряд с сезонными инфекциями, сообщает газета Verdens Gang. В США начали испытания вакцины от разных штаммов коронавируса

"Сейчас мы находимся на новом этапе, когда мы должны рассматривать коронавирус как одно из нескольких респираторных заболеваний с сезонными изменениями", — приводит газета слова заместителя директора FHI Гейра Бухольма.

Он пояснил, что подавляющее большинство людей, находящихся в группе риска, вакцинированы, поэтому в последнее время больницы относительно свободны.

В то же время, по мнению Бухольма, это не означает, что пандемия кончилась, так как вакцинация в развивающихся странах не охватывает достаточное количество человек.

По данным Норвежского института общественного здравоохранения, на момент 20 сентября доля полностью вакцинированных людей старшей 18 лет составляет около 82% от общего числа населения (более 3,5 миллиона человек).