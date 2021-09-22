МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. В осенний период, когда увеличивается риск вирусных заболеваний, первым и главным шагом для укрепления иммунитета человека должна стать вакцинация от COVID-19 и гриппа, рассказал радио Sputnik врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко. Названы самые популярные у россиян услуги ДМС

"Главная рекомендация – смело идите и делайте прививки. Вакцинация – это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа", – сказал он.

Второй шаг к укреплению иммунитета, по словам врача, – больше ходить в течение дня.

"Второе секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, – нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается", – считает Кузьменко.

Следующий шаг, способный повысить сопротивляемость организма инфекциям, – это использование "вспомогательных средств", добавил он.

"Здесь все зависит от ваших кулинарных предпочтений. Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства", – сказал терапевт.

Также важно избегать контактов с инфекцией: неукоснительно соблюдать правила гигиены и не забывать о социальной дистанции.

"Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны – чихают, сморкаются. Финальный совет – мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище", – заключил Кузьменко.

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