МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Каждый второй житель России (53%) сталкивался с мошенниками при поиске работы, злоумышленники выдавали себя за работодателей или сотрудников рекрутинговых агентств, говорится в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET. Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России

В онлайн-исследовании приняли участие более 1 тысячи совершеннолетних респондентов из городов-миллионников России.

"Каждый второй житель страны (53%) сталкивался со злоумышленниками, когда искал работу или устраивался на новое место. Чаще всего мошенники выдавали себя за потенциального работодателя, реже — выступали от лица рекрутинговых агентств или представителей сетевого бизнеса", — говорится в исследовании.

Компания отмечает, что 45% из-за злоумышленников потеряли от 1 до 10 тысяч рублей, 20% лишились от 10 до 50 тысяч рублей. Среди респондентов 16% потеряли менее 1 тысячи рублей, 5% — от 50 до 100 тысяч рублей, а 3% — более 100 тысяч рублей. Минтруд напомнил работодателям об их обязательствах перед работником

Среди схем мошенников, с которыми столкнулись россияне, 44% назвали обещание более высокой заработной платы по сравнению с реальной суммой выплат. В 43% случаев мошенники просили оплатить спецкурсы, в 39% просили приобрести оборудование для работы. Около четверти рассказали о платном добавление резюме в базу соискателей, 21% — о платном оформлении резюме. В 11% случаев женщинам вместо обещанной должности предлагали работу в модельном агентстве или в массажном салоне.

"Злоумышленники целенаправленно ищут в социальных сетях тех, кто делится статусами о потере или поиске работы. И такая тактика работает — обеспокоенные поиском работы люди готовы платить незнакомцам при обещаниях трудоустройства", — рассказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев, слова которого приводятся в сообщении.