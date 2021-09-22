МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило упрощённый порядок назначения инвалидности и оформления справок для людей, пострадавших на производстве, до 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина. Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России

"Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 марта 2022 года. Такое решение приняло правительство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по временным правилам ранее установленная инвалидность продлевается на следующие шесть месяцев автоматически. Кроме того, такой порядок позволяет присваивать инвалидность в первый раз без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. При этом все нужные документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения через систему электронного межведомственного взаимодействия.

"Этим же постановлением до 1 марта 2022 года продлевается упрощённый порядок оформления справок для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. По закону таким людям положены страховые выплаты", — добавляется в сообщении. Правительство поддержало возмещение россиянам затрат за газификацию

Подчеркивается, что выплату устанавливают бюро медико-социальной экспертизы, а ее размер зависит от степени утраты трудоспособности. Также в бюро оформляются необходимые справки. Поясняется, что упрощенный порядок дает возможность делать это без личного обращения в учреждение, а также предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие шесть месяцев.

"Кроме того, без личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевается программа реабилитации. Вся информация также поступает через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы направляются гражданам заказным письмом", — уточняется в сообщении.

Временные правила для людей с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса. Срок их действия заканчивается 1 октября.