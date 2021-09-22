МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В Московском штабе приняли решение о пересчете голосов дистанционного электронного голосования, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов уточнил, что пересчет результатов онлайн-голосования в Москве является сверкой результатов, а не не юридической процедурой.