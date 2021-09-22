МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 19 706, до 7 333 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 19 706 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 662 (8,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 333 557 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — 1 991, 1 521 и 986 соответственно.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе — 16, 15 и 12 соответственно. Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Наименьший суточный темп прироста COVID-19 наблюдается в Москве и Республике Алтай — он составляет 0,12%.

За сутки в России выписаны 16 102 человека после COVID-19, за все время выздоровели 6 542 213 человек, в том числе в Москве выписано 1 353 человека, в Подмосковье — 949, Санкт-Петербурге — 821.

Число смертей с COVID-19 в России за время пандемии превысило 200 тысяч (200 625), за сутки подтверждено 817 случаев. В частности, в Москве — 50, Санкт-Петербурге — 43, в Свердловской области — 38.