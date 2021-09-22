МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Верховный суд Российской Федерации призвал не сажать в тюрьму россиян, пошедших на нетяжкие преступление из-за бедности. Об этом говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам. Число смертей от коронавируса в России превысило 200 тысяч

В частности судом была рассмотрена жалоба на приговор жителю Ростовской области. Он на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии. Защита дошла до верховного суда с прошением заменить срок на условный.

В частности адвокат указывал на сложное материальное положение осужденного: у него больные дети, престарелые родители на иждивении, а супруга не работает. Сам он работал грузчиком и получал 8 тысяч рублей в месяц, но потерял работу и не смог найти другую.

На свою ситуацию россиянин пожаловался знакомому, который и предложил за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины. Россию призвали увеличить поставки газа в Европу

Осужденный согласился: он думал, максимум, что ему грозит, это административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы. Но правоохранительные органы обвинили его в контрабанде.

Мужчина раскаялся, признал свою вину и подробно рассказал про все обстоятельства дела, однако это не спасло его от реального срока в колонии, с чем ВС РФ не согласился.

"Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением… а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", — говорится в определении суда.

В итоге Верховный суд заменил срок на условный.