МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Более 50% россиян опасаются болезней и травм, которые коренным образом могут изменить жизнь, значительная часть боится потери трудоспособности, отмечается в "Исследовании "Ромир": отношение россиян к страхованию жизни". Аналитики узнали, сколько россиян копят на пенсию

Исследование проводилось холдингом совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) в виде онлайн-опроса в мае-июне текущего года и было представлено на совместной конференции. Были опрошены 2500 граждан в возрасте 18 лет и выше, репрезентативно взрослому городскому населению РФ (в рамках целевой аудитории).

"Мы пережили и переживаем непростое время для наших граждан и для нас с вами (для страховых компаний – ред.), поэтому основной вопрос, который мы задавали, касался основных страхов россиян. И здесь цифры достаточно наглядные. 53% — это страхи, связанные с болезнями, с травмами, которые принято классифицировать, как некие критические, которые влияют сильно на дальнейшую жизнь человека", — сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин на совместной конференции с холдингом "Ромир".

Участники исследования могли назвать несколько страхов, 39% опрошенных признались, что боятся потери трудоспособности в связи с болезнями или несчастными случаями, 38% опасаются проблем в экономике, которые ухудшат благосостояние. Более одной трети боятся, что не смогут обеспечить себе и семье достойного существования на пенсии, примерно столько же граждан боятся, что они или близкие попадут в аварию на дороге. И одна треть приходится на опасения пожара или залива в квартире, отмечается в исследовании.

При этом каждый второй из опрошенных считает, что страхование жизни позволит защититься от части из этих страхов и ситуаций. Более 40% граждан уверены, что страхование жизни — это современный инструмент снижения рисков, который при этом хорошо регулируется государством, указывается там же.

"По своему опыту работы в страховании, пандемия не сильно изменила те приоритеты и те страхи, которые есть. Мне кажется, до пандемии они были в таком же составе. Здесь есть наша, страховщиков жизни, недоработка, поскольку все те боли и страхи существуют много лет, и правильная конфигурация продуктов, должна была бы хорошо снимать эти страхи и каким-то образом делать людей более счастливыми", — также заметил Дубровин.