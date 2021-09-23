МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Решений о новом локдауне или других ограничениях в связи с COVID-19 в России пока не принималось ни на федеральном уровне, ни на уровне администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Число случаев COVID-19 в России выросло на 21 438

Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки выросло на 21 438, до 7 354 995.

По словам Пескова, правительственный штаб и главы регионов внимательно отслеживают развитие ситуации с COVID-19 в России.

"Несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", — добавил он.