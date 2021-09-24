МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. С 1 января 2022 года 17 мер господдержки населения будет передано в полномочия ПФР, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Алексея Скляра. По данным издания, соответствующую инициативу Минтруда уже одобрило правительство.

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По данным Минтруда, эти меры поддержки касаются более 2 миллион россиян.

По мнению ведомства, передача полномочий упростит и оптимизирует получение пособий. Гражданам не придется собирать справки для ряда пособий.

"На территории каждого субъекта федерации есть территориальные отделения Пенсионного фонда. Это позволит обеспечить как дистанционное, так и личное обращение за выплатой. Поэтому передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях — и беззаявительное назначение таких мер поддержки", — цитируют "Известия" Александра Скляра.