МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. С 1 января 2022 года 17 мер господдержки населения будет передано в полномочия ПФР, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Алексея Скляра. По данным издания, соответствующую инициативу Минтруда уже одобрило правительство. 

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Речь идет о пособиях для неработающих женщин, имеющих детей, выплатах по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах женам военнослужащих. ПФР также будет назначать единовременные пособия при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью. Кроме того, ведомство будет назначать компенсацию страховой премии инвалидам по договору ОСАГО, денежные выплаты и компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным. 

По данным Минтруда, эти меры поддержки касаются более 2 миллион россиян. 

По мнению ведомства, передача полномочий упростит и оптимизирует получение пособий. Гражданам не придется собирать справки для ряда пособий.

"На территории каждого субъекта федерации есть территориальные отделения Пенсионного фонда. Это позволит обеспечить как дистанционное, так и личное обращение за выплатой. Поэтому передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях — и беззаявительное назначение таких мер поддержки", — цитируют "Известия" Александра Скляра.

 

 