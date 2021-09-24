МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Электронное голосование в Москве проводилось в полном соответствии с требованиями федерального закона, все этапы были чётко выполнены и прошли в штатном режиме, сообщил в ходе заседания ЦИК председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании ЦИК. В Москве приняли решение о пересчете голосов электронного голосования

Он отметил, что все этапы проведения ДЭГ — от подачи заявления для включения в список голосования до расшифровки результатов и подведения итогов — прошли в штатном установленном режиме.

При этом руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов отметил, что следов вбросов и взлома в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве выявлено не было, голоса расшифрованы верно.

Никакой задержки в обработке результатов по ДЭГ в Москве не было, заявил Венедиктов.

По его словам, предварительный доклад по аудиту электронного голосования в столице будет готов в понедельник.