МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72%, сообщила глава Центральной избирателькой комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании в пятницу.

В голосовании приняли участие 56 484 685 избирателей, при этом в списки избирателей были включены 109 204 662 человека, уточнила она.

Комиссии признали недействительными 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах, добавила Памфилова.

Трехдневные выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. В ряде городов было организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ).