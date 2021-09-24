МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ подвела итоги выборов в Госдуму.

На заседании в пятницу ЦИК РФ принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными.

"Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.

Партия "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — за правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13", сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ в пятницу. Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72%

Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы полностью отменены на 16 участках, недействительными признаны 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах.

Трехдневные выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. В ряде городов было организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ).