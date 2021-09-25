БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. В Германии онлайн-магазины драгоценных металлов и монет на память о завершении 16-летней эпохи канцлера ФРГ Ангелы Меркель предлагают купить сувенирные монеты из чистого золота с ее портретом в профиль. Что кандидаты в канцлеры ФРГ говорят о России и "Северном потоке-2"

На монете указаны годы пребывания Меркель на посту канцлера: 2005-2021. Стоимость сувенира весом в 0,3 грамма составляет 49 евро.

Ранее стало известно, что с изображением канцлера в Германии выпустили золотые пластинки того же веса.

Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов в бундестаг, которые пройдут в Германии 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.