В Германии выпустили монеты из золота с портретом Меркель в честь её ухода из политики
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БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. В Германии онлайн-магазины драгоценных металлов и монет на память о завершении 16-летней эпохи канцлера ФРГ Ангелы Меркель предлагают купить сувенирные монеты из чистого золота с ее портретом в профиль.
На монете указаны годы пребывания Меркель на посту канцлера: 2005-2021. Стоимость сувенира весом в 0,3 грамма составляет 49 евро.
Ранее стало известно, что с изображением канцлера в Германии выпустили золотые пластинки того же веса.
Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов в бундестаг, которые пройдут в Германии 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.
https://1prime.ru/society/20210925/834803326.html
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