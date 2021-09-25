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Путин оценил итоги выборов в Госдуму
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Выборы в РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями. "В этой связи... ПРАЙМ, 25.09.2021
выборы, владимир путин, россия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Выборы в РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.
"В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно", — сказал Путин.
Глава государства поздравил "Единая Россия" с "убедительной" победой, подчеркнув, что партия доказала свое лидерство.
Роль и ответственность Госдумы возросла, впереди напряженная и повседневная работа, заявил Путин.
"Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", — сказал президент.