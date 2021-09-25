МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Выборы в РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями. ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму

"В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно", — сказал Путин.

Глава государства поздравил "Единая Россия" с "убедительной" победой, подчеркнув, что партия доказала свое лидерство.

Роль и ответственность Госдумы возросла, впереди напряженная и повседневная работа, заявил Путин.

"Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", — сказал президент.