НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Слаженная и взвешенная работа властей позволила поддержать экономику и граждан в период пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Путин оценил итоги выборов в Госдуму

"Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь", — сказал Путин.

Кроме того, правительство поддержало стратегические отрасли, трудовые коллективы, малый и средний бизнес, уточнил президент. В самые критичные моменты все фракции работали солидарно, и результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика, отметил Путин.

Теперь перед новой Госдумой стоит задача вытащить значительное число людей из бедности, повысить темпы роста российской экономики, уровень и доступность здравоохранения и образования, увеличить долю в экономике высокотехнологичных отраслей, добавил глава государства. "Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами", — сказал Путин. Путин потребовал обеспечить стопроцентную доступность здравоохранения

По словам главы государства, необходимо также выработать системный подход к решению вопроса доходов учителей, а не ограничиваться отдельными выплатами. Путин выразил надежду, что в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание и пообещал, что будет поддерживать все идеи подобного рода.

"Доходы преподавателей — это, безусловно, один из социальных приоритетов", — подчеркнул Путин.