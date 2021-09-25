ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Председатель комиссии по COVID-19 журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил рабочую группу, которая исследовала происхождение COVID, из-за возможного конфликта интересов, передает газета Wall Street Journal. Эксперт спрогнозировал новую волну коронавируса в регионах

Сакс заявил, что решил прекратить деятельность группы, потому что был обеспокоен ее связями с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance. Согласно газете, эта базирующаяся в Нью-Йорке организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.

"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", — приводит газета слова Сакса.

Отмечается, что президент некоммерческой организации Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а ряд входивших в группу ученых ранее сотрудничали с Дасзаком или EcoHealth Alliance.

По данным газеты, Дасзак — противник версии происхождения коронавируса, согласно которой он был создан в лаборатории. Президент EcoHealth Alliance ранее посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ для выявления происхождения коронавируса. Организация впоследствии опубликовала полную версию доклада экспертов, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной".

Как утверждает Сакс, комиссия продолжит изучать происхождение коронавируса, чтобы затем опубликовать доклад в 2022 году.