Россияне рассказали, в каких городах им нравится работать
Исследование показало, в каких городах России больше возможностей построить карьеру
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург продолжают оставаться наилучшими по мнению россиян городами для построения карьеры, сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное SuperJob.
Исследование проводилось среди самих жителей рассматриваемых городов. Так, около 71% жителей столицы назвали Москву комфортной для работы и шествия по карьерной лестнице. Условиями продвижения в Санкт-Петербурге довольны 63% жителей города на Неве. Третье место занимает Казань — ее условия устраивают 53% жителей. Кроме того, в пятерку лучших вошли Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%).
По итогам опроса худшими городами для построения карьеры названы Астрахань (всего 17% опрошенных жителей города выразили удовлетворение своим карьерным ростом), Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%). По сравнению с рейтингом предыдущего года, оценки российских городов в цйелом снизились. Всего в поросе приняли участие жители 39 городов.
https://1prime.ru/society/20210926/834806543.html
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