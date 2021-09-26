МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург продолжают оставаться наилучшими по мнению россиян городами для построения карьеры, сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное SuperJob. Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября

Исследование проводилось среди самих жителей рассматриваемых городов. Так, около 71% жителей столицы назвали Москву комфортной для работы и шествия по карьерной лестнице. Условиями продвижения в Санкт-Петербурге довольны 63% жителей города на Неве. Третье место занимает Казань — ее условия устраивают 53% жителей. Кроме того, в пятерку лучших вошли Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%).

По итогам опроса худшими городами для построения карьеры названы Астрахань (всего 17% опрошенных жителей города выразили удовлетворение своим карьерным ростом), Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%). По сравнению с рейтингом предыдущего года, оценки российских городов в цйелом снизились. Всего в поросе приняли участие жители 39 городов.