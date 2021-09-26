ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID "в течение года" возможно, но при условии ежегодной вакцинации, заявил глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла.
"Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", — заявил он в эфире телеканала ABC.
Он ожидает, что у компании будут вакцины, которые будут действовать по крайней мере год, поэтому придется проходить ежегодную вакцинацию.
Бурла планирует в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования, которые проводила компания на детях 5-11 лет. В компании отметили, что в результате этого исследования была подтверждена безопасность и эффективность ее вакцины для данной возрастной категории.
https://1prime.ru/society/20210926/834807480.html
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