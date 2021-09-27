МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны. Причем у мужчин сокращение оказалось больше, чем у женщин. Также больше всего пострадали американцы — у них ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась более чем на два года. Пандемия фактически свела на нет прогресс, достигнутый за последние годы во множестве стран — люди пострадали не только от самой болезни, но и от косвенных факторов, например, затрудненного доступа к медицинской помощи. Об этом сообщает издание International Journal of Epidemiology со ссылкой на результаты исследования ученых-демографов из Оксфордского университета. Эксперты предрекают Европе катастрофическую зиму

Исследователи собрали демографические данные из 29 стран, в основном европейских, а также Чили и США. Они сравнили изменения, произошедшие в пандемию, с результатами оценок в 2015-2019 годах. В 27 из рассмотренных стран ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году сократилась, причем в таких масштабах, что эти изменения свели на нет многолетний прогресс в борьбе со смертностью. В 15 странах в 2015 году бушевала эпидемия гриппа, тоже сказавшаяся на средней продолжительности жизни. Однако пандемия COVID-19 в 10 из них вызвала еще большее снижение, чем грипп.

Как сообщают ученые, коронавирус привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах. В большинстве стран снижение ожидаемой продолжительности жизни у мужчин было более значительным, чем у женщин. В частности, наибольшее снижение наблюдалось среди мужчин в США, где оно составило 2,2 года по сравнению с уровнем 2019 года, за ними следуют жители Литвы — 1,7 года.