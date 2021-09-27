МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в предприятиях общепита Москвы будет усилен, заявил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведётся с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно", — сказал Немерюк.
Он добавил, что санкции в отношении юридических лиц за нарушения мер профилактики COVID-19 предусматривают либо штраф до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что торговому центру "Метрополис" грозит закрытие на 90 суток за нарушение масочного режима.
https://1prime.ru/society/20210927/834813657.html
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