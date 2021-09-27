МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в предприятиях общепита Москвы будет усилен, заявил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Количество привитых в России увеличивается

"Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведётся с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись ещё более интенсивно", — сказал Немерюк.

Он добавил, что санкции в отношении юридических лиц за нарушения мер профилактики COVID-19 предусматривают либо штраф до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что торговому центру "Метрополис" грозит закрытие на 90 суток за нарушение масочного режима.