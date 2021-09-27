ЖЕНЕВА, 27 сен — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Количество привитых в России увеличивается

"Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", — сказал он.