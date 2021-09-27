САМАРА, 27 сен — ПРАЙМ. Власти Самарской области из-за ситуации с коронавирусом вводят QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, сообщил в понедельник губернатор региона Дмитрий Азаров. В Москве усиливают контроль за соблюдением масочного режима

"Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку", — написал Азаров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусом обсуждалась в понедельник на заседании оперштаба региона. На нем Азаров также поручил главам муниципалитетов усилить контроль масочного режима, прежде всего — в общественном транспорте и торговых центрах. "В заседании также участвовали представители ТЦ, которым обозначил, что если не усилят меры, будем закрывать центры и штрафовать не продавцов-консультантов и кассиров, а безответственных руководителей", — добавил губернатор.

Кроме того, исходя из эпидобстановки главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс. Азаров также поручил чиновникам провести встречу с представителями заведений общепита, работа которых в настоящее время ограничена ночью, если заняты более 50% посадочных мест, и выработать дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19.

В Самарской области лабораторно подтверждены 103 451 случай заражения, в том числе 581 за последние сутки, скончались 3808 человек с COVID-19, выздоровели 84 617 человек.